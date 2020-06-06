Москва, , 09:25 — REGNUM В России по требованию Роскомнадзора в Steam была заблокирована игра Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games. Об этом 5 июня сообщил портал Riot Pixels.

Согласно информации, указанной в информационном письме, в ведомстве решили, что она имеет явные признаки реабилитации нацизма, умаляет подвиги советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а задачей авторов является пересмотр итогов Второй Мировой войны.

Разработчики в свою очередь заявили, что Strategic Mind: Blitzkrieg — это игра, в которой есть элементы альтернативной истории, геймерам предлагается играть за немецкого офицера, который не был обвиняемым на Нюрнбергском процессе, а Гитлера и Геринга убивают в конце кампании. Стоит отметить, что в сервисе GOG игра Strategic Mind: Blitzkrieg по-прежнему доступна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Strategic Mind: Blitzkrieg можно приобрести на территории нашей страны в год 75-летия Победы, отметив, что она пропагандирует нацизм. В одном из рекламных роликов игры показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади. Во время прохождения кампании геймеры могут в определённый момент встать на сторону нацистской Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал украинскую видеоигру о войне пропагандой нацизма