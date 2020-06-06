Кызыл, , 09:13 — REGNUM В Туве продолжает расти число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки подтвердили заражение ещё 118 человек.

Общее количество выявленных случаев в регионе, таким образом, достигло 1607. Коэффициент распространения от одного заражённого до его госпитализации составил 1,7 при норме 1.

За сутки также выписаны из больниц с выздоровлением 44 человека, а всего к настоящему моменту успешно завершили лечение 485 пациентов.

«Амбулаторное лечение под контролем проходят 397 человек, в том числе 89 детей, 79 человек старше 65 лет. Коечный фонд составляет 1346 единиц. Свободно 483 коек, в том числе в кожуунах — 145 коек», — отметили в минздраве.

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