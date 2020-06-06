Пекин, , 09:12 — REGNUM Китай запланировал более 4600 мероприятий во всей стране на празднование Дня культурного и природного наследия, который выпадает на 13 июня, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

В городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны планирует по этому случаю показать, каким образом исторические реликвии скрашивают жизнь людей и общества, сообщил глава Национальной администрации защиты культурного наследия КНР Гуань Цян.

Форумы, открытые уроки, выставки и ярмарки искусств пройдут по всему Китаю в этот день, отметил Гуань. С 2006 года Китай празднует день культурного наследия каждую вторую субботу июня. В 2017 году праздник был переименован в День культурного и природного наследия.