Амстердам, , 09:09 — REGNUM В Нидерландах за первые четыре месяца текущего года выписано 2 481 352 штрафов за нарушения ПДД. За соответствующий период 2019 г. штрафов было выписано на 250 000 больше. Разница предположительно объясняется введением карантинных мер в связи со вспышкой коронавируса.

После того как правительство в середине марта призвало по возможности работать из дома, интенсивность движения на автодорогах значительно снизилась. Кроме того, максимальная скорость в дневные часы снижена до 100 километров в час. Однако пока неясно, повлияла ли эта мера на снижение количество штрафов.

Большинство штрафов выписано за превышение максимальной скорости. Кроме того, увеличилось количество штрафов за использование мобильных телефонов во время движения.