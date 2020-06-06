Пекин, , 09:05 — REGNUM Общее число страдающих близорукостью молодых китайцев достигло 53,6%, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Кроме того, 90% китайских студентов колледжей страдают близорукостью, отметил глава национальной экспертной группы здоровья глаз Ван Нинли, ссылаясь на крупное тематическое исследование по изучению близорукости. Для решения нарастающей проблемы власти Китая предложили серию мер профилактики и лечения близорукости среди национальной молодежи.

Исполнительный директор Шанхайского центра по контролю и профилактики болезней глаз Сюй Сюнь также подчеркнул важность профилактики близорукости среди детей. По его словам, слишком поздно заниматься профилактикой близорукости со школы.