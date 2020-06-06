Пекин, , 08:36 — REGNUM В общей сложности 53 человека погибли или пропали без вести из-за стихийных бедствий по всему Китаю в мае текущего года, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

В прошлом месяце из-за природных бедствий и катаклизмов в Китае пострадали 13,3 млн человек, еще 66 тыс. человек были вынуждены покинуть жилье и эвакуироваться в безопасное место, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

В основном в мае люди страдали из-за штормов, ливней, града, наводнений и засухе. Но также были пострадавшие от землетрясений и снежных буранов, отмечают в ведомстве.