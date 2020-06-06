Берн, , 08:06 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации относительно ношения медицинских масок и перчаток. Соответствующее заявление 5 июня сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Габреисус на брифинге в Женеве.

Напомним, что еще в феврале на фоне пандемии коронавируса ВОЗ рекомендовала носить медицинские маски только тем, кто болен COVID-19, а также врачам, которые борются с коронавирусом.

Однако теперь Гебреисус заявил, что медицинские маски и перчатки следует носить везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию — это прежде всего общественный транспорт, магазины, другие многолюдные места.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции», — сказал генеральный директор ВОЗ.

Стоит отметить, что до сих систематизированной, точной информации о коронавирусе и путях его распространения представлено не было. Есть разные утверждения, некоторые специалисты говорят о том, что коронавирус практически не передается по воздуху, другие утверждают обратное.