Берн, 6 июня 2020, 08:06 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации относительно ношения медицинских масок и перчаток. Соответствующее заявление 5 июня сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Габреисус на брифинге в Женеве.
Напомним, что еще в феврале на фоне пандемии коронавируса ВОЗ рекомендовала носить медицинские маски только тем, кто болен COVID-19, а также врачам, которые борются с коронавирусом.
Однако теперь Гебреисус заявил, что медицинские маски и перчатки следует носить везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию — это прежде всего общественный транспорт, магазины, другие многолюдные места.
«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции», — сказал генеральный директор ВОЗ.
Стоит отметить, что до сих систематизированной, точной информации о коронавирусе и путях его распространения представлено не было. Есть разные утверждения, некоторые специалисты говорят о том, что коронавирус практически не передается по воздуху, другие утверждают обратное.