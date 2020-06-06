Лима, , 07:54 — REGNUM Число заключенных, умерших от осложнений при COVID-19 в Перу, составляет 212, заявил министр юстиции Фернандо Кастаньеда в эфире телеканала Canal N.

Еще 67 осужденных с коронавирусной инфекцией помещены в медучереждения страны. Также у 734 человека сотрудников пенитенциарных учреждений Перу выявлено заражение SARS-CoV-2. Кроме того, 15 работников тюрем скончались от последствий заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня число случаев заражения коронавирусом в Перу достигло 187 400.

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