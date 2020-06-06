Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Родительская суббота всегда предшествует одну из 12 главных христианских праздников — Троице, которую также называют Пятидесятницей, так как праздник приходится на 50-й день после Пасхи.
В родительскую субботу православные христиане молятся за умерших родственников и близких, а также за всех почивших.
В чинопоследовании этого богослужения речь идет о всех, кто погиб на войне, в результате эпидемии, катастрофы или из-за несчастного случая.
Стоит отметить, что сегодня в Москве открываются храмы для прихожан. Ранее они были закрыты из-за коронавируса.