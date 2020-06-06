Москва, , 07:50 — REGNUM Изменить правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей предложили в Министерстве здравоохранения России. Соответствующий проект изменений ведомство опубликовало 5 июня на федеральном портале нормативных актов.

В документе говорится, что лабораторные исследования крови и (или) мочи водителя для подтверждения употребления алкоголя должны будут осуществляются лишь в случае, когда врач выявит симптомы заболевания.

Добавим, Минздав ещё в ноябре 2019 года планировал изменить эти правила. Тогда речь шла об увеличении объема исследований. Предложения ведомства вызвали ажиотаж среди граждан, так как они справедливо опасались, что новые правила повлекут за собой рост стоимости такого освидетельствования.

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