Москва, 6 июня 2020, 07:49 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим ограничений в столице, введенный из-за пандемии коронавируса, может быть изменен самым радикальным образом в сторону ослабления. Об этом столичный градоначальник сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Собянина, в столице явно прослеживается положительная динамика по коронавирусу. Выявляемость данного заболевания стала меньше, уменьшилось количество смертей.
Он пояснил, что период в семь дней является наиболее удобным оценки эпидемиологической обстановки. Так, в понедельник, 1 июня, были введены новые правила. Соотвественно в начале будущей недели, 8 июня, могут быть радикальные изменения режима.