Москва, , 07:49 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим ограничений в столице, введенный из-за пандемии коронавируса, может быть изменен самым радикальным образом в сторону ослабления. Об этом столичный градоначальник сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Собянина, в столице явно прослеживается положительная динамика по коронавирусу. Выявляемость данного заболевания стала меньше, уменьшилось количество смертей.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед», — сказал Собянин.

Он пояснил, что период в семь дней является наиболее удобным оценки эпидемиологической обстановки. Так, в понедельник, 1 июня, были введены новые правила. Соотвественно в начале будущей недели, 8 июня, могут быть радикальные изменения режима.