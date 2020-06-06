Идлиб, Сирия, , 07:37 — REGNUM Один турецкий военнослужащий погиб и еще двое пострадали в ходе нападения на медицинский военный автомобиль в сирийской провинции Идлиб, 6 июня сообщается на сайте министерства обороны Турции.

При этом ведомство не уточняет представители какой группировки совершили атаку на транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно, что Россия за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители России зафиксировали в Сирии четыре нарушения перемирия