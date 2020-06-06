Москва, , 07:35 — REGNUM Жители России в период эпидемии стали меньше покупать алкоголь, говорится в результатах исследования компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд покупок, совершённых с марта по май 2020 года.

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Падение зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков: продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.

Незначительное увеличение произошло только по сидру — прирост составил 3%.

Напомним, в период распространения коронавируса в ряде российских регионов были введены ограничения на продажу алкоголя. Ранее в Минпромторге РФ поддержали идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года.

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