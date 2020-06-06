Берлин, , 07:14 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 407 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 183 678. Также за 5 июня в ФРГ от осложнений COVID-19 скончались 33 человека, увеличив тем самым число жертв инфекции до 8 646.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии намерено выделить 1 млрд евро на поддержку культуры в стране и культурных учреждений, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Отмечалось, что пакет финансовой помощи в размере 130 млрд евро уже согласовала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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