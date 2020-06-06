Пекин, , 07:03 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии COVID-19, провинции Хубэй не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной инфекции, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Кроме того, в регионе не зафиксировано ни одного нового бессимптомного случая COVID-19, в то время как 40 человек были выведены из-под карантина. Еще 177 человек с бессимптомным течением инфекции находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй всего было выявлено 68 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 63 623 случая были благополучно вылечены и выписаны из больниц. От вируса скончались 4512 человек.