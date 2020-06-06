Гонконг, Китай, , 06:59 — REGNUM Китай отчитался о ситуации с новым коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1102 случая заболевания COVID-19, из которых четыре оказались смертельными. Всего 1045 человек были выписаны из больниц района по выздоровлению.

В САР Макао выявлено 45 случаев, все заболевшие вылечились, смертей нет. На Тайване подтверждено 443 случая заболевания, из которых семь оказались смертельными и еще 429 были выписаны из больниц по выздоровлению.