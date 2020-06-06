Шицзячжуан, Китай, , 06:48 — REGNUM Провинция Хэбэй на севере Китая понизила уровень эпидемиологического реагирования по новому коронавирусу со второго на третий, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Теперь местные власти всех уровней скорректируют режим борьбы с профилактики эпидемии на регулярной основе. Тем не менее, режим сдерживания «импортного» коронавируса, то есть привнесенного из-за рубежа, сохраняется.

На основе эпидемиологической ситуации с COVID-19, власти региона 24 января ввели высший первый уровень эпидемиологического реагирования, 30 апреля уровень был снижен до второго, теперь — и до третьего. Аналогичные меры приняли Пекин и Тяньцзинь, которые являются соседями Хэбэя.