Москва, , 06:39 — REGNUM В России участились случаи, когда недобросовестные организации взимают с граждан дополнительную плату за «перерасчёт пенсий», сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области со ссылкой на Пенсионный фонд России.

«За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взымалась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — говорится в сообщении.

В ряде установленных случаев мошенники предлагали также воспользоваться пенсионерам якобы положенной им денежной выплатой и сообщить номер счёта для перечисления денег. Такую информацию, объяснили в ПФР, не нужно указывать на сторонних сайтах, которые могут быть заражены вирусом для хищения данных банковских карт.

«Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

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