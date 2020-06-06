Москва, , 06:25 — REGNUM В субботу, 6 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 7 июня в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, +15… +17 °С.

Ветер южный (ночью переменчивый) 5−10 м/с. При грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20… +25 °С днём и +12… +17 °С ночью.

В воскресенье, 7 июня, днём в столице ожидается +25… +27 °С. По области +22… +27 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °С. Днём местами кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области действует «жёлтый» уровень погодной опасности.