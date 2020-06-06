Шанхай, Китай, , 06:21 — REGNUM Аэропорт Шанхая обеспечил 9431 исходящий рейс за апрель и май, что втрое больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Исходящие рейсы, перевозящие противоэпидемиологические грузы составили львиную долю от общего числа рейсов. Это говорит о том, что аэропорта стал важным мостом поддержки глобальной борьбы против COVID-19, сообщили в таможне Шанхая.

Таможня аэропорта организовала четыре новых склада суммарной площадью почти 30 тыс. квадратных метров для хранения противоэпидемиологических материалов, а также открыла зеленые коридоры для экспорта таких материалов для ускорения их доставки.