Токио, , 06:09 — REGNUM Сумма в более чем в $21 млрд будет выделена странами клуба «Группы двадцати» (G20) на борьбу с пандемией коронавируса нового типа, 6 июня сообщается на сайте организации.

В финансировании программ по борьбе с COVID-19 будут участвовать и приглашенные страны. Средства будут предназначаться на диагностику и лечение, создание вакцин, а также на медицинские исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня власти Южной Кореи объявили о намерении выделить 111,5 млрд вон (примерно $91,6 млн) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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