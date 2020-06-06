Тюмень, , 06:09 — REGNUM В Тюмени бывшего депутата тюменской гордумы и бизнесмена Мурата Тулебаева арестовали до 30 июля 2020 года. Об этом ряду местных СМИ сообщил адвокат арестованного.

Экс-парламентарий, будучи директором АО «Трасса», вместе со своим заместителем обвиняются в присвоении и растрате финансов, предназначенных для уборки кладбищ. Защитник обвиняемых считает, что состава преступления в деле нет — есть лишь хозяйственные отношения между несколькими субъектами предпринимательства.

«Дело сложное, нагружено документацией, поэтому требует серьёзного изучения», — заявил адвокат Тулебаева порталу 72.ru

Отметим, что официального комментария о громком аресте от правоохранительных органов пока нет.