Лос-Анджелес, США, , 05:55 — REGNUM Власти американского штата Калифорния могут разрешить съемки фильмов и телепередач с 12 июня, что ранее было запрещено из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на администрацию штата.

«Производство музыки, телевидения и кино может возобновиться в Калифорнии, как рекомендуется, не ранее 12 июня», — сообщает газета.

При этом возобновить съемки разрешат только после проведения ряда проверок со стороны системы здравоохранения округов. Также съемочным группам необходимо будет соблюдать все требования санитарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в американском штате Калифорния разрешили проведение религиозных мероприятий. Максимально допустимое число участников таких церемоний — не более 100 человек. Также службы рекомендуется проводить на свежем воздухе.

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