Тяньцзинь, Китай, , 05:41 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая снижает уровень коронавирусного реагирования со второго на третий, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

По словам заместителя главы муниципальной комиссии здравоохранения Гу Цина, решение было принято после того, как в городе не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19 в течение 97 дней подряд.

Но несмотря на последние нововведения, власти продолжают сохранять бдительность., поскольку эпидемия еще не закончена, заявил Гу. 29 апреля Тяньцзинь снизил уровень эпидемиологического реагирования по коронавирусу с высшего уровня до второго.

Соседние с Тяньцзинем Пекин и провинции Хэбэй также заявили в тот же день о снижении уровня реагирования со второго на третий.