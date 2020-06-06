Сеул, , 05:36 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 51 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что новая вспышка заболевания была зафиксирована в Инчхеоне к западу от Сеула. Предполагается, что она связана с религиозными собраниями в этом городе.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 11 719. Новых летальных случаев от заболевания COVID-19 в стране зафиксировано не было за прошедшие сутки.