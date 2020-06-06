Пекин, , 05:31 — REGNUM Китай представил пару талисманов, посвященных защите экологии, ко Всемирному дню окружающей среды, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Талисманами стали двое мультяшных персонажа в зеленом и голубом облачении по имени Сяошань (кит. «маленький холм») и Сяошуй (кит. «маленькая вода») соответственно. Они были представлены на национальном мероприятии в Пекине, организованном с участием Министерства экологии КНР.

День экологии отмечается каждое 5 июня. Дизайн талисманов содержит элементы зеленых листьев, цветов, облаков и воды, дабы отражать принципы того, что прозрачная вода и пышные горы — это неоценимые ценности, сообщили в министерстве.

Разработка талисманов стартовала в ноябре 2019 года. Победители были выбраны из 2400 работ спустя семь месяцев экспертных оценок, онлайн-голосований и прочих процедур.