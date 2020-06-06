Наньнин, Китай, , 05:23 — REGNUM Специальная группа была направлена для расследования ножевой атаки в начальной школе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Группа была направлена Министерством образования КНР и Министерством общественной безопасности КНР. Она также поможет местным специалистам в лечении 39 раненых, среди которых есть преподаватели.

Министерство образования также займется скринингом угроз безопасности в школе и в прилегающих территориях. Все они будут исправлены для того, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Двое раненых находятся в серьезном состоянии.

Напомним, что в начальной школе уезда Цанву города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе утром 4 июня произошла ножевая атака. Полиция продолжает расследовать данный случай.