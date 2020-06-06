Мехико, , 05:09 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось до 110 026, из них 4 346 — зафиксированы за последние сутки, заявил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломиа 5 июня в ходе брифинга.

Также за последние 24 часа в стране зарегистрировано 645 смертей от осложнений при COVID-19. Общее количество погибших достигло 13 170.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Мексика поднялась на седьмую позицию в рейтинге стран, понесших наибольший урон от пандемии.

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