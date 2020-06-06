Пекин, , 05:00 — REGNUM В Китае возросло число поисковых запросов на авиа и железнодорожные билеты из провинции Хубэй в Пекин после того, как китайская столица понизила уровень эпидемиологического реагирования, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Пекин снимает ограничения на покупку авиа и железнодорожных билетов для людей, прибывающих из провинции Хубэй, включая столицу региона город Ухань, наиболее других городов в Китае пострадавшего от эпидемии. Исключение составляют районы среднего и высокого риска эпидемиологической угрозы.

Пекин также отменил 14-дневный карантин для прибывших в город, а также разрешил въезд в город на автомобиле из Хубэя. Кроме того, прибывшие в Пекин из Уханя теперь не должны сдавать тесты на коронавирус, если у них имеются отрицательные результаты анализов. Всем остальным тест придется сдать.