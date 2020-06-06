Богота, , 04:48 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 58 человек, сообщает пресс-служба республиканского минздрава на официальной странице в Twitter.

«5 июня мы подтвердили в Колумбии выздоровление 717 пациентов, 1 515 новых случаев заболевания и 58 летальных исходов», — отмечает ведомство.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 36 635. С начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1145 человек. Вылечились и были выписаны из медучреждений 13 638 человек.