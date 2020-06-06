Ханты-Мансийск, , 04:41 — REGNUM Югра находится в одном шаге до первого этапа снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Однако в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа «ковидная» ситуация складывается по-разному, заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По данным Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции в Югре в целом на сегодня составляет 0,92, то есть менее единицы. Превышен показатель охвата населения тестированием на SARS-CoV-2, а также наличия коечного фонда. То есть первый этап снятия ограничений по показаниям можно смело вводить.

Однако коэффициент распространения коронавируса выше единицы в Нефтеюганском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском районах, Когалыме, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Ханты-Мансийске.

Особенно тревожная ситуация в Сургутском районе, где стабильно высокий темп распространения SARS-CoV-2 на территориях деятельности отдельных нефтегазовых компаний. Здесь будет установлен особый усиленный медицинский контроль, а также приняты дополнительные решения по индивидуальной и коллективной защите жителей.