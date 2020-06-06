Ухань, Китай, , 04:33 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не подтверждено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Комиссии здравоохранения Хубэя, ни одного нового случая заболевания или подозрения на заболевание COVID-19 не было выявлено в провинции за прошедшие сутки. Тем не менее, под наблюдением медиков находится 177 человек с бессимптомным течение заражения новым коронавирусом.

Напомним, что провинция Хубэй ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и остается самой пострадавшей от эпидемии провинцией страны. За прошедшие сутки в Китае также не было выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19.