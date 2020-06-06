Красноярск, , 04:50 — REGNUM В субботу, 6 июня, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:10 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 6 на 7 июня ожидается до +9 °C.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 июня, в Красноярске до +17 °C днём и до +8 °C ночью. Дождь.

В понедельник, 8 июня, в Красноярске ожидается до +18 °C днём. Ночью до +9 °C.

По данным Среднесибирского УГМС, 6 июня на севере центральных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до —2°.

6 июня на юге центральных районов и в южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.