Бразилиа, , 04:16 — REGNUM Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бразилии увеличилось на 1 163 и составило 35 047, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

При этом за сутки зафиксировано 33 144 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в стране подтверждено 646 006 заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте ранее в этом сюжете: Болсонару пригрозил ВОЗ выходом Бразилии из организации