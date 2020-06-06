Пекин, , 04:10 — REGNUM Еще два пациента с COVID-19 были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число пациентов, находящихся на лечении в больницах Китая, снизилось до 67. При этом, уже 78 329 человек были выписаны из больниц страны.

Общее число заболевших в стране достигло 83 030 человек, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19.