Ватикан, , 04:07 — REGNUM Правоохранительные органы Ватикана допросили и арестовали гражданина Италии брокера Джанлуиджи Торци по подозрениям к причастности к финансовым операциям по покупке зарубежной недвижимости, сообщает пресс-служба печати Святого престола.

Сообщается, что ордер на арест Торци был выдан, когда его заподозрили в причастности к «известной истории, связанной с приобретением лондонской недвижимости». Якобы в эту сеть были вовлечены и некоторые члены Государственного секретариата Ватикана.

Также сообщается, что Торци были предъявлены обвинения в вымогательстве, мошенничестве и хищениях. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.