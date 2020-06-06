Пекин, , 04:02 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового внутреннего случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Тем не мене, в стране было выявлено три «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случая заражения, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Смертей от опасной инфекции также выявлено не было. У одного человека выявлено подозрение на заболевания. Он также прибыл в Китай из-за рубежа аэропортом Шанхая.

Отметим, что общее число заболевших COVID-19 в Китае достигло 83 030 человек. Из них 4634 скончались, из больниц было выписано 78 329 человек.