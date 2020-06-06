Кигали, , 03:57 — REGNUM Власти Руанды готовятся отменить ряд карантинных ограничений для жителей страны, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает руандского министерство спорта.

Сообщается, что со следующей недели жители страны смогут кататься на велосипедах и мотоциклах, ходить в походы, заниматься легкой атлетикой, а также играть в гольф и теннис. При этом им будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски и обрабатывать руки антисептиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня власти Руанды отменили решение о поэтапном снятии карантинных ограничений после переоценки ситуации с коронавирусом в стране. В частности, в стране останутся запрещенными междугородние поездки.

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