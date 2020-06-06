Тегеран, , 09:27 — REGNUM 5 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 63 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей в стране достигло 8134. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также объявил, что из общего числа 167 156 инфицированных вирусом 129 741 человек выздоровели. Чиновник отметил, что за последние сутки было выявлено 2886 новых случаев заражения. Джаханпур подчеркнул, что по стране 2573 человека в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

Вспышка опасного коронавируса (COVID-19) уже несколько месяцев поражает мир, требуя от международного сообщества коллективных мер по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.