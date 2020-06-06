Лима, , 03:33 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Перу увеличилось на 4 202 и достигло 187 400, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии в стране от осложнений при COVID-19 скончалось 5 162 пациентов, из них 131 — за последние сутки.

Всего в стране проведено 1 154 468 исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая омбудсмен Вальтер Гутьеррес Камачо предупредил об угрозе коронавируса для коренных народов Амазонии и призвал власти Перу, Колумбии и Бразилии помочь жителям данной территории.

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