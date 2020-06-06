Сантьяго, , 02:52 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 92 человека, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Также за 5 июня в стране подтвердили еще 4207 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом общее количество выявленных заражений новым коронавирусом в Чили достигло 122 499. С начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1448 человек.

При этом только за прошедшие сутки в Чили было проведено 21 780 тестов на выявление инфекции. Общее число проведенных тестов достигло 668 556.

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