Нью-Йорк, США, , 03:13 — REGNUM Более $100 млн в течение десяти лет выделит организациям, ведущим борьбу за расовую и социальную справедливость, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и его именной бренд. Об этом сообщает пресс-служба компании Nike.

«До тех пор, пока укоренившийся расизм, разрушающий институты нашей страны, не будет полностью ликвидирован, мы будем и впредь стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожего населения», — говорится в опубликованном заявлении.

Также в тексте документа объявляется, что «Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию».

Напомним, Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Также он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

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