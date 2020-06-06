Джидда, Саудовская Аравия, , 02:27 — REGNUM Комендантский час, недавно отмененный в Саудовской Аравии, вновь начнет действие в городе Джидда из-за резкого роста количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, 5 июня сообщает агентство SPA со ссылкой представителя МВД королевства.

Данный режим продлится в городе до 21 июня. Жителям будет запрещено покидать дома с 15:00 дня до 06:00 утра. Кроме того, в мечетях Джидды в течение этих двух недель нельзя будет проводить коллективные молитвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Саудовской Аравии закрыли 32 предприятия, которые нарушили карантинные мероприятия.

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