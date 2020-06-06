Нью-Йорк, США, , 01:57 — REGNUM Организация объединенных наций и ее сотрудники выражают солидарность с жертвами расовой нетерпимости, 5 июня написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что борьба с этим явлением лежит в основе организации.

Антониу Гутерриш «Вчера наши сотрудники объединились, чтобы выразить солидарность с жертвами (расизма), они разделяют тревогу общественности. Мы должны идти дальше с осознанностью, честностью и готовностью действовать».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня советник американского президента Келлиэнн Конуэй заявила, что в США существует «институциональный расизм» и неравенство между людьми.

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