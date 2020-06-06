Москва, , 00:47 — REGNUM В Соединённых Штатах растёт число граждан России, желающих вернуться на родину на фоне беспорядков, сообщила 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Парламентской газете».

«Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте ещё борт. И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — сказала она.

Последнюю неделю во многих американских городах в связи с убийством темнокожего мужчины Джорджа Флойда проходят акции протеста, которые сопровождаются беспорядками. Зачастую они сопровождаются погромами, грабежами магазинов, поджогами зданий.

В связи с возникшим резонансом из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству. Расследование инцидента продолжается.

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