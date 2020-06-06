Анкара, , 00:43 — REGNUM Существенная часть пациентов с коронавирусной инфекцией на проявляют никаких клинических симптомов, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Наблюдается рост выздоровевших пациентов. И этот рост продолжится. Значительная часть выявленных случаев находятся под наблюдением, однако они не имеют симптомов», — заявил он.

По последним данным, на территории Турции подтверждено 168 340 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 4648 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции объявили в 15 провинциях страны комендантский час на 6−7 июня. Ограничения вводятся для того, чтобы избежать роста зараженных коронавирусом.

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