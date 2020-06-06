Москва, , 00:30 — REGNUM Два региона России — Забайкальский край и Северная Осетия — вызывают особую тревогу в Минздраве России в связи с распространением коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Осетия-Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную. Поэтому есть еще регионы, и их достаточно большое количество», — сказал он.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщил, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России удалось переломить, и пик заболеваемости в стране пройден.

Как передавало ИА REGNUM, по последним официальным данным, в России выявлено 449 834 случая заражения коронавирусом, 8726 из которых — за последние сутки. Скончались 5528 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 8057 человек.