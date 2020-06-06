Лондон, , 00:18 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки скончались 357 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба британского департамента здравоохранения и социальной защиты.

Таким образом общее количество умерших с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 40 261. Отмечается, что в эту статистику входят все смерти от COVID-19.

Также за 5 июня в Соединенном Королевстве выявили 1650 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Отмечается, что количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких в британских медучреждениях составляет 571.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стали известны результаты исследования, проведенного Управлением национальной статистики Великобритании. Согласно результатам, большинство опрошенных заявили, что выходили на улицу до проведения тестов на коронавирус. При этом лишь 28% из них отметили, что надевали медицинские маски.

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