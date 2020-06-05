Москва, , 23:55 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 5 июня выявлена у 1433 российских военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1433 военнослужащих с положительными результатами тестирования, из которых проходят лечение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день 775 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 211 человек находятся в изоляторах по месту службы, 28 военнослужащих содержатся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, ещё 419 — изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 90 военнослужащих, общая численность излечившихся достигла 4211 человек.

Напомним, накануне в Минобороны сообщали о 1435 заразившихся коронавирусом военнослужащих. Данных о суточной динамике прироста выявленных инфицированных в бюллетенях ведомства не приводится.