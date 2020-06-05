Екатеринбург, 5 июня 2020, 23:49 — REGNUM В Екатеринбурге дошли до медиков ЦКГБ № 1 положенные им выплаты по коронавирусу лишь после вмешательства прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После проверки надзорное ведомство обнаружило, что 39 сотрудникам больницы не выплатили свыше 2,7 млн рублей стимулирующих выплат. Также выяснилось, что отсутствовал нормативный документ, где устанавливались те должности, которым полагались доплаты.
«По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления соответствующие выплаты на сумму свыше 2,7 млн. рублей перечислены сотрудникам больницы», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на отсутствие выплат пожаловались медики Ревдинской городской больницы.
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